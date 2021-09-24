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Bilecik’te bir köy karantina altına alındı

Bilecik’te bir köy korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.

BİLECİK 24.09.2021, 17:01
Bilecik’te bir köy karantina altına alındı

Bilecik’te bir köy korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.

Bilecik’in Yenipazar ilçesine bağlı Esenköy köyünde artan korana virüs vakaları ve temaslı sayılarının yüksek olması nedeniyle giriş ve çıkışlar ikinci bir karar alınıncaya kadar kısıtlandı. Jandarma köyün giriş ve çıkışları kapatırken, köye kontrollü bir şekilde girişlere izin veriliyor.

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