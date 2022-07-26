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Bilecik’te bir işyerinin bacasında çıkan yangın korkuttu

Bilecik’te bir işyerinin bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin anında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

BİLECİK 26.07.2022, 10:58
Bilecik’te bir işyerinin bacasında çıkan yangın korkuttu

Bilecik’te bir işyerinin bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin anında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Atatürk Bulvarı Tebaşı Mevkiinde hizmet veren ızgara salonunun bacasından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanlar yerini alevlere bırakınca ilk müdahaleyi iş yeri sahibi yaptı. Ardından olay yerine gelen Bilecik Belediyesine ait itfaiye ekipleri alevlerin işyerine ulaşmadan anında müdahaleyle söndürdü. İşyerinde maddi hasar meydana gelirken, ekipleri işyerlerini baca temizliği konusunda uyardı.

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