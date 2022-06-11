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Bilecik’te bir iş yerinde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi
Bilecik’te bir fast food dükkanında çıkan yangın kısa sürede söndürülürken, yangında 1 kişi dumanda etkilendi.
BİLECİK 11.06.2022, 05:35
Bilecik’te bir fast food dükkanında çıkan yangın kısa sürede söndürülürken, yangında 1 kişi dumanda etkilendi.
Alınan bilgiye göre, Bilecik merkez İstiklal Mahallesi Dr. Şerafettin Akbay Caddesi üzerinde 5 katlı bir binanın zemin katında hizmet veren bir fast foodun mutfak kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Yangın nedeniyle 5 katlı bina boşaltılırken, iş yeri çalışanı Emir Y. dumandan etkilendi. Şahsı 112 ekiplerince olay yerinde tedavi altına alırken, yangın büyümeden söndürüldü. Ekipler yangının çıkış nedenini araştırıyor.