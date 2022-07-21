Bilecik’te Belediye İş- Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi protokolü imzalandı

Bilecik Belediyesi ve Belediye İş-Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi protokolü imzalandı.

Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı ve Belediye İş-Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Kemal Azak ile iş yeri temsilcilerinin katıldığı protokolde imzalar atıldı. Başkan V. Subaşı imzalanan protokolün belediye ve bütün çalışanlara hayırlı ve uğurlu olması temennisini iletti. Bilecik Belediyesi olarak vatandaşların için en güzel hizmeti ortaya koyma gayretinde olduklarını vurgulayan Başkan V. Subaşı, çalışanların da her alanda sahip olması gereken hak ve şartlara önem verdiklerini söyledi. Çalışanların çalışma şartları ve ücretlerinde iyileştirme yaptıklarını ifade eden Başkan V. Subaşı, halka en iyi hizmeti sunmak için çalışanların çalışma şartları ve haklarının yeterli olmasının çok önemli olduğuna dikkat çekti.

Belediye İş-Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Kemal Azak ise katkıları dolayısıyla Başkan V. Melek Mızrak Subaşı’na çalışanlar adına teşekkür ettiğini belirtti.