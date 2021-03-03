Bilecik’te bazı iş yerlerinin açılış kapanış saatleri düzenlendi

Bilecik’te bakkal, market, manav, kasap, berber, kuaför ve güzellik salonu, terzi, ayakkabıcı gibi işletmelerin açılış kapanış saatlerinin 07.00-20.00 saatleri arasında olmak üzere yeniden düzenlendi.

Bilecik İl Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Bilal Şentürk Başkanlığında toplanıldı. Toplantı sonrası bir açıklama yapan Vali Şentürk, "1 Mart 2021 günü Cumhurbaşkanımız başkanlığında toplanan kabinede yeni kontrollü normalleşme sürecine dair temel usul ve esaslar, Sağlık Bakanlığı ve Korona Virüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak belirlenmiştir. Sağlık Bakanlığı ve Korona virüs Bilim Kurulu tarafından tespit edilen kriterlere göre iller 4 ayrı risk grubuna (düşük, orta, yüksek, çok yüksek) ayrılarak salgınla mücadeledeki tedbir seviyeleri risk gruplarına göre belirlenmiştir. Bu kapsamda daha önce açılış kapanış saatleri belirlenmiş olan bakkal, market, manav, kasap, berber, kuaför ve güzellik salonu, terzi, ayakkabıcı gibi iş yerlerinde açılış kapanış saatlerinin ilimizde 07.00 - 20.00 saatleri arası olarak belirledi. Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlara uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir" dedi.