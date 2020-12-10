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Bilecik’te atlara çip takılarak, büyükbaş hayvanlarda şap aşılaması yapıldı

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, kurumlarının bir haftalık faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

BİLECİK 10.12.2020, 11:38
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Bilecik’te atlara çip takılarak, büyükbaş hayvanlarda şap aşılaması yapıldı

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, kurumlarının bir haftalık faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Yoldaş, Bilecik merkeze bağlı köylerde atlara çip takılması ve yapılan testlerin okunma işlemleri devam etmekte olduğunu söyledi. Pazaryeri’nde büyükbaş hayvanlarda şap aşılama çalışmaları sürdürülme olduğunu anlatan İl Müdürü Yoldaş, sözlerine şöyle devam etti;

"Pazaryeri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ve kolluk kuvvetleriyle birlikte kimyevi gübre bayii denetimleri yaptık. Ardından ilçe ve ilçeye bağlı Karaköy’de gıda işletmelerinin denetimleri yapıldı.Yenipazar ilçemizde yer alan damızlık kümeslerinin denetimleri İl müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirildi. Osmaneli ilçemizde ıspanak ekiliş alanlarının kontrolü ve ditap çalışmaları yapıldı."
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