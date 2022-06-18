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Bilecik’te asfaltlama çalışmaları başladı

Bilecik’in altyapı sorunlarının kökten çözümünü sağlayan kanalizasyon ve altyapı çalışmasında asfaltlama çalışmaları başladı.

BİLECİK 18.06.2022, 11:29
Bilecik’te asfaltlama çalışmaları başladı

Bilecik’in altyapı sorunlarının kökten çözümünü sağlayan kanalizasyon ve altyapı çalışmasında asfaltlama çalışmaları başladı.

Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Ertuğrulgazi Mahallesi’ndeki Yediler Cami ile Osmanlı arması arasında başlayan çalışmalar gece ve gündüz aralıksız sürdürülüyor. Çalışmalarda bazı kaldırımlarda ise kilit parke taşı çalışmaları gerçekleştirilirken, kötü görüntüye neden olan alanlarda da bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Fen İşleri Müdürlüğü görevlileri, asfaltlama çalışmalarını en hızlı şekilde sürdürecekleri bilgisini verdi.

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