Bilecik’te aralık ayında 623 adet konut satışı oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre; Bilecik’te 2021 Aralık ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 151,2 oranında arttı.

TÜİK’ten edinilen bilgiye göre, Bilecik genelinde konut satışları 2021 Aralık ayında, 2020 Aralık ayına göre yüzde 151,2 oranında artarak 623 adet oldu. Bilecik’te konut satışlarında 2021 Aralık ayında konutların 301 adedi ilk defa (ilk el satış), 322 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti. Bilecik’te satışı yapılan 623 konuttan ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 446,9 oranında artarak 175 adet, diğer satışlar ise yüzde 107,4 oranında artarak 448 adet olarak gerçekleşti.Bilecik’te ipotekli satış yapılan 175 konutun 73 adedi ilk satış, 102 adedi ise ikinci el satış oldu.

Türkiye genelinde konut satışları 2021 Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 113,7 artarak 226 bin 503 oldu.