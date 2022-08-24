Bilecik’te araçlar çamura gömüldü, köprülü kavşak trafiğe kapandı

Bilecik’te etkili olan sağanak yağış sonrası oluşan sel sularının sürüklediği taş ve çamur araçlara zarar verdi, köprülü kavşak trafiğe kapandı.

Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı Karaköy’de akşam saatlerinde başlayan yoğun yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi. Yağış sonrası oluşan sel sularının sürüklediği kaya parçaları 1 traktörün devrilmesine ve 1 otomobil ile 2 römorkun taş ve çamur yığınları altında kalmasına neden oldu. Karaköy köprülü kavşağı da sel nedeniyle sürüklenen taş ve kaya parçalarıyla dolarken, Pazaryeri Belediyesi ekipleri kapanan kavşakta temizleme işlemi gerçekleştirdi.

“Allah beterinden korusun çok çükür can kaybımız yok”

Pazaryeri ilçe merkezi ve köylerde yağış nedeniyle elektrik kesintileri yaşanırken, Karaköy köyünde incelemeler yapan Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, “Allah beterinden korusun çok çükür can kaybımız yok. Bazı köylerimizde dere taşkınları ve ağaç devrilmesi nedeniyle aksaklıklar yaşandı. Belediye ekiplerimiz şu an hala müdahale ediyor. İlçe merkezimizde gün içerisinde ekiplerimizin aldığı tedbirler nedeniyle ciddi bir sıkıntı yaşanmadı. Yüzbaşı mahallemizde şiddetli yağış nedeniyle bir vatandaşımızın evine ağaç devrildi ekiplerimiz devrilen ağacı kepçe yardımıyla kaldırdı” diye konuştu.