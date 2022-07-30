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Bilecik’te araç yangını zamanında müdahaleyle söndürüldü

Bilecik’te seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükselen araç, itfaiyenin anında müdahalesiyle söndürüldü.

BİLECİK 30.07.2022, 10:24
Bilecik’te araç yangını zamanında müdahaleyle söndürüldü

Bilecik’te seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükselen araç, itfaiyenin anında müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgilere göre, Bilecik merkez Pelitözü Mahallesi Gölpark’ta seyir halindeki Muhammet İ. yönetimindeki 26 ADC 124 plakalı aracın motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Hemen yolun sağına aracı çeken sürücü ilk müdahaleyi yaparken, olay yerine gelen Bilecik Belediyesine ait itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Araçta hasar oluşurken, yangının elektrik aksamından çıktığı iddia edildi.

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