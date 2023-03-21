Bilecik’te araç sayısı 75 bine ulaştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Bilecik’te trafiğe kayıtlı araç sayısı 75 bin 828’e ulaştı.

TÜİK’ ten edinilen bilgiye göre, şubat ayı sonu itibari ile trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre 232 adet artarak, 75 bin 828’e ulaştı.

Bilecik’teki taşıtların 36 bin 199 adeti otomobil, 13 bin 10 adeti kamyonet, 11 bin 754 adeti traktör, 9 bin 259’u motosiklet, 3 bin 278 adeti kamyon, bin 79 adeti minibüs, 906 adeti otobüs, 343 adeti ise özel taşıtlar oluşturuyor.

Ülke genelinde ise trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı şubat ayı sonu itibarıyla 26 milyon 748 bin 508’e ulaştı.