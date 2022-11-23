Bilecik’te araç sayısı 74 bin 697’e ulaştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Bilecik’te trafiğe kayıtlı araç sayısı 74 bin 697’e ulaştı.

TÜİK’ ten edinilen bilgiye göre, ekim ayı sonu itibari ile trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre 192 adet artarak, 74 bin 697’e ulaştı.Bilecik’teki taşıtların 35 bin 737 adeti otomobil, 12 bin 816 adeti kamyonet, 11 bin 648 adeti traktör, 8 bin 956’ı motosiklet, 3 bin 239 adeti kamyon, bin 77 adeti minibüs, 890 adeti otobüs, 334 adeti ise özel amaçlı taşıtlar oluşturuyor.

Öte yandan ülke genelinde ise trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı ekim ayı sonu itibarıyla 26 milyon 229 bin 1’e ulaştı.