Bilecik’te araç sayısı 74 bin 505’e ulaştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Bilecik’te trafiğe kayıtlı araç sayısı 74 bin 505’e ulaştı.

TÜİK’ ten edinilen bilgiye göre, eylül ayı sonu itibari ile trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre 135 adet artarak, 74 bin 505’e ulaştı. Bilecik’teki taşıtların 35 bin 662 adeti otomobil, 12 bin 774 adeti kamyonet, 11 bin 625 adeti traktör, 8 bin 904’ü motosiklet, 3 bin 242 adeti kamyon, bin 74 adeti minibüs, 892 adeti otobüs, 332 adeti ise özel amaçlı taşıtlar oluşturuyor.

Türkiye’de ise trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı eylül ayı sonu itibarıyla 26 milyon 129 bin 004’e ulaştı.