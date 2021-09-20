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Bilecik’te anız yangını büyümeden söndürüldü

Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Yeniüreğil köyünde meydana gelen anız yangını büyümeden söndürüldü.

BİLECİK 20.09.2021, 19:58
Bilecik’te anız yangını büyümeden söndürüldü

Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Yeniüreğil köyünde meydana gelen anız yangını büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeniüreğil köyü Çayırlar mevkiindeki tarımsal alanda yangın çıktı. İhbar üzerine Dodurga Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle yangın ormanlık alana sıçramadan söndürülürken, yangın nedeniyle herhangi bir zararın oluşmadığı kaydedildi.

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