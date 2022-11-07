Bilecik’te aniden yola çıkan çocuğa otomobil çarptı

Bilecik’te aniden yola çıkan 10 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı.

Alınan bilgiye göre, Bilecik merkez İstiklal Mahallesi Tevfikbey Caddesi üzerinde seyir halindeki Y.S. yönetimindeki 11 EK 773 plakalı otomobil Atatürk Parkı önüne geldiği esnada park eden araçların arasından aniden yola çıkan 10 yaşındaki Soniya A.’ya çarptı. Kazada küçük yaralanırken, yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili tahkikat başlattı.