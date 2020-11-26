Bilecik’te alkol satışı yapan yerlere kısıtlama geldi

Bilecik İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca alkol satışı yapılan bakkal ya da büfelerin sadece 10:00 ila 20:00 saatleri arasında faaliyet gösterebilmesine karar verildi.

Kurul toplantısı sonrası bir açıklama yapan Vali Şentürk, "İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulması salgınla mücadelenin başarısı açısından büyük önem arz etmektedir. 18 Kasım 2020 tarih ve 19161 sayılı genelge kapsamında 18 Kasım 2020 tarihli 0661-11-05 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurul kararı ile belirli işyerlerinin faaliyet gösterebilecekleri zaman aralığı 10:00 ila 20:00 saatleri arası olarak belirlenmiştir. 18 Kasım 2020 tarih ve 19161 sayılı Genelge ile bakkal, büfe, kasap, kuruyemişçi, manav şeklinde faaliyet gösteren işyerleri için bir kısıtlama getirilmemiştir. Bu kapsamda bakkal ve büfeler (alkol satışı yapanlar hariç), manav, kasap, kuruyemişçi olarak faaliyet gösteren işyerlerinin ruhsatlarında yazan açılış kapanış saatlerine tabi tutulmaya devam edilmesine, alkol satışı yapılan bakkal ya da büfelerin ise 10:00 ila 20:00 saatleri arasında faaliyet gösterebilmelerine, kayıtlı olduğu odaya (esnaf ya da ticaret odası fark etmeksizin) bakılmaksızın depolama alanı hariç olmak üzere toplam 100 metrekarenin altındaki marketlerin uygulamada bakkal (alkol satışı yapılan yerler hariç) olarak kabul edilmesine ve çalışma saati kısıtlamasına tabi tutulmamalarına oy birliği ile karar verilmiştir. Yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri uyarınca alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin TCK’nın 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacaktır" dedi.