Bilecik’te ’Afet Eğitim Yılı’ kapsamında bilgilendirmeler devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından 2021 yılı ’Türkiye Afet Eğitim Yılı’ olarak ilan edilerek, Türkiye genelinde ’Afet Eğitim Seferberliği’ başlatılmıştır. Bu kapsamda Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürü (AFAD) Mehmet Hayri Demirel, Vali Yardımcı Yunus Fatih Kadiroğlu, İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz, PTT Baş Müdürü Serhat Bozkurt ve PTT İşletme Müdürü Abdülaziz Çivik’i ziyaret ederek, Afet Eğitim Yılı kapsamında bilgi verdi.

Ziyaret sonunda İl Müdürü Demirel, herkese AFAD deprem çantası hediye etti.