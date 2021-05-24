Bilecik’te ’Afet Eğitim Yılı’ bilgilendirmeleri devam ediyor

Bilecik’te "Afet Eğitim Yılı" kapsamında bilgilendirme faaliyetleri devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından 2021 yılı "Türkiye Afet Eğitim Yılı" olarak ilan edilerek, Türkiye genelinde "Afet Eğitim Seferberliği" başlatıldı. Bu kapsamda Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürü (AFAD) Mehmet Hayri Demirel, Bem-Bir-Sen Başkanı Güray Karamankaya’nın ziyaretinde eğitim faaliyetleri hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Ziyaret sonunda İl Müdürü Demirel, Karamankaya’ya AFAD deprem çantası hediye etti.