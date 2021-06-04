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Bilecik’te 98 bin 272 aşı yapıldı

Bilecik’te Korona virüs (Covid-19) mücadele kapsamında 98 bin 272 kişiye aşı yapıldı.

BİLECİK 04.06.2021, 10:39
Bilecik’te 98 bin 272 aşı yapıldı

Bilecik’te Korona virüs (Covid-19) mücadele kapsamında 98 bin 272 kişiye aşı yapıldı.

Sağlık Bakanlığınca, Covid-19’la mücadele kapsamında Türkiye’de uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı 28 milyon 825 bin 678’e ulaştı. Bilecik’te ise 55 bin 92 birinci doz, 43 bin 180 ikinci doz olmak üzere toplam 98 bin 272 aşı yapıldı.

Öte yandan 218 bin 717 nüfusa sahip ilde yüzde 45’i geçen bir aşılama gerçekleştirildi.
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