Bilecik’te 7 okula ’Okulum Temiz Belgesi’ verildi

Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde 7 okula ’Okulum Temiz Belgesi’ verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Türk Standartları Enstitüsü işbirliği ile hazırlanan ve eğitim kurumlarında hijyen şartlarının geliştirilmesi amaçlanan protokol kapsamında hijyen ve enfeksiyon önleme kılavuzuna uygunluğunun kontrolleri yapılarak başarılı okullara ’Okulum Temiz Belgesi’ verildi. Gölpazarı Kaymakamı Efecan Şahin, belgeyi almaya hak kazanan 7 okul yönetici ile bir araya gelerek, kendilerini tebrik etti. Kaymakam Şahin ayrıca, okul yöneticilerden okullar hakkında bilgiler alarak, yapılması gerekenler hakkında görüş alış verişinde bulundu. Toplantı Kaymakam Şahin’in okullara ’Okulum Temiz Belgesi’ni teslimi ile son buldu.

Öte yandan ilçede İsmail Kara Anaokulu ve Şehit Kemal Ay Anadolu Lisesi, Cengiz Topel İlkokulu/Ortaokulu, Anadolu İmam Hatip Lisesi, Köprülü Mehmet Paşa MTAL, Güner Orbay MTAL, Halk Eğitimi Merkezi ve Gazimihal İlk Öğretim Okulu ’Okulum Temiz Belgesi’ne sahip oldu.