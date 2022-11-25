Bilecik’te 7 ayrı uyuşturucu operasyonundan 10 kişi gözaltına alındı

Bilecik’te 7 ayrı uyuşturucu operasyonundan 10 kişi gözaltına alınırken, 20.36 gram metamfetamin ve 1,50 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Bozüyük Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince, uyuşturucu madde kullanan, bulunduran, nakleden veya ticaretini yapan şahıslara yönelik operasyonlar düzenlendi. Bozüyük’te 7 ayrı adrese düzenlenen operasyonundan 10 kişi gözaltına alınırken, 20.36 gram metamfetamin ve 1,50 gram esrar maddesi ele geçirildi. 7 şüpheli hakkında, ’Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak’, 3 şüpheliye ise, ’Uyuşturucu madde imal ve ticareti’ suçlarından işlem yapıldı.