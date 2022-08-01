Bilecik’te 6 dönüm ormanlık alan kül oldu

Bilecik’te çıkan orman yangınında 6 dönümlük alan kül oldu.

Alınan bilgilere göre; Bilecik’in İnhisar ilçesine bağlı Çayköy Köyü ile Alpagut yolu arasında henüz nedeni bilinmeyen bir nedenden dolayı ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın rüzgârın etkisiyle kısa sürede yayılırken, 2 itfaiye, 1 arasöz ve köylülerin su tanklarıyla müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucu yangın kontrol altına alınırken, 6 dönümlük alan kül oldu. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı öğrenildi.