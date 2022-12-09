Bilecik’te 585,20 gram sıvı metamfetamin maddesi ele geçirildi

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 585,20 gram sıvı metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre; Bilecik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüve Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen operasyonda bir araç içerisinde narkotik madde arama detektör köpeği ile yapılan arama yapıldı. Yapılan aramada 585,20 gram sıvı metamfetamin maddesi, 1 adet uyuşturucu madde tartımında kullanılan hassas terazi ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan kadın, hakkında ’Uyuşturucu Madde İmal Ve Ticareti’ suçundan yasal işlem yapılarak adliyeye sevk edildi. Şahıs, Bozüyük Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.