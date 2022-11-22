Bilecik’te 575 kişi uyuşturucu ile mücadele bilgilendirmesi yapıldı

Bilecik Emniyet Müdürlüğü uyuşturucu ile mücadele etkinliği çerçevesinde stant kurulurken, 575 kişi uyuşturucu ile mücadele bilgilendirmesi yapıldı.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü halkı bilinçlendirmek ve halkın duyarlılığını arttırmak için düzenlediği etkinlikte Emniyet Müdürlüğü mensupları Osmaneli ilçe pazarında stant kurarak vatandaşlara broşür dağıttı. Vatandaşlar ile tek tek ilgilenip bilgilendirme yapan Emniyet Müdürlüğü mensuplarının yapmış olduğu açıklamada, “Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce uyuşturucu ile mücadelede duyarlılığı arttırmak, toplumsal sorumluluk bilinciyle daha güçlü bir mücadele ortamı oluşturmak amacıyla ilimiz Osmaneli ilçesi semt pazarında 575 vatandaşımıza ‘En İyi Narkotik Polisi; Anne’ temalı ‘NARKONOKTA’ faaliyeti gerçekleştirilerek ‘Uyuma’ uygulaması hakkında bilgi aktarımı yapılmış, uyuşturucu ile mücadelede farkındalığı arttırıcı broşür ve materyal dağıtımı yapılmıştır" denildi.