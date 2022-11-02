Bilecik’te 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası

Bilecik’te 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında şans eseri yaralanan olmadı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Atatürk Bulvarı’ndan sanayi istikametine giden 11 AT 233 plakalı kamyonet, Eski Belediye Kavşağı geçince bir anda durdu. Arkasında aynı istikamete seyir halinde bulunan otomobil duramayıp kamyonete çarptı. Ardında aynı istikamette seyir halinde bulunan 2 araç da kazaya karışınca 4 araçlı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Yaşanan kazada araçlarda maddi hasar meydana gelirken, şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza nedeniyle tek şeritten ilerleyen trafik, araçların çekilmesiyle normale döndü.