Bilecik’te 39 bin 920 adet dolu makaron ele geçirildi

Bilecik’te düzenlenen bir operasyondan bin 196 paket halinde 39 bin 920 adet dolu makaron ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre; Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, kaçak/bandrolsüz tütün ve tütün mamulü satışı yapılanan yerlere operasyon düzenlendi. Operasyondan Ü.B. isimli şahsa ait işyeri ve depoda yapılan aramada bin 196 paket halinde 39 bin 920 adet dolu makaron ele geçirildi. Şahıs hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan yasal işlem yapıldı.