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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov gerçekleştirdiği basın toplantısında, "NATO, Rusya’ya karşı çalışıyor. Bu nedenle Rusya, NATO’nun doğuya ilerlemesine karşıdır" dedi.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Rusya, Ukrayna meselesine özel ilgi gösterilmesi gerektiğine inanıyor. Ancak Avrupa’nın güvenliği konusu Ukrayna meselesine indirgenmemeli."
Bilecik’te 32 bin 995 öğrenci karne heyecanı yaşadı
2021-2022 eğitim ve öğretim yılının ilk döneminin sona ermesiyle Bilecik’te 32 bin 995 öğrenci karne heyecanı yaşadı.
BİLECİK 21.01.2022, 14:46
2021-2022 eğitim ve öğretim yılının ilk döneminin sona ermesiyle Bilecik’te 32 bin 995 öğrenci karne heyecanı yaşadı.
Bilecik’te 32 bin 995 öğrenci için yarıyıl tatilini başlatan zil çaldı. İl genelinde okullarda öğrenciler karne sevinci yaşadı. Karnelerini alan öğrenciler büyük heyecan yaşarken, ailelerine karnelerini gösterme yarışına girdiler.
Öte yandan yarıyıl tatilinin sona ereceği 4 Şubat’ta hafta sonunun da eklenmesiyle öğrenciler 16 günlük dinlenme fırsatı elde etmiş olacak. İkinci yarıyıl 7 Şubat’ta başlayacak.