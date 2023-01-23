Bilecik’te ’3 Kademe İl ve İlçe Siyasi Hukuki İşler Başkanları’ toplantısı gerçekleştirildi

AK Parti Bilecik İl Başkanlığı tarafından ’3 Kademe İl ve İlçe Siyasi Hukuki İşler Başkanları’ toplantısı gerçekleştirildi.

Bilecik AK Parti İl Başkanlığı binasında İl Başkanı Serkan Yıldırım başkanlığında düzenlenen toplantıya 26’ncı dönem Elazığ Milletvekili Ömer Serdar ve İl Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. Başkan Yıldırım, toplantının hayırlara vesile olmasını dileyerek, "Türkiye’nin geleceğe dair umutlarını yeşertmeye çalışan ve 2053 ve 2071 hedefleri olan bir liderin partisi, AK Parti. Dolayısıyla 2071’i hedefleyen bir parti, Türkiye’nin dönüşümü ve 2071’de dünyanın ilk on ülkesinden biri değil belki birinci ve ikinci ülke olması hedefini Türkiye gerçekleştirecekse, bunu biz toplumun tüm paydaşlarıyla beraber yapabiliriz" dedi.