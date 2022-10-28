Bilecik’te 29 Ekim kutlamaları başladı

Bilecik’te, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde düzenlenen törenler Cumhuriyet Meydanı’nda anıta çelenk sunulması ile başladı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99. yıl dönümü kutlama programı; Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk sunması ile başladı. Buradaki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından sona erdi. Törene, Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, daire müdürleri, siyasi parti il ve ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle vatandaşlar katıldı. Cumhuriyet Meydanı’ndaki tören sonrası protokol üyeleri, Valilik bahçesinde “Cumhuriyet ve Atatürk” konulu resim sergisinin açılışını gerçekleştirerek sergiyi gezdi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99. yıl dönümü kutlama programları yarın saat 10.00’da Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya’nın makamında tebrikleri kabulü ile devam edecek.