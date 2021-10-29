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Bilecik’te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

Bilecik’te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlanırken, tören sonunda gaziler ve öğrenciler yürüyüşü, kamu kurum ile kuruluşlarının araçlarının geçişi büyük beğeni topladı.

BİLECİK 29.10.2021, 13:17
Bilecik’te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

Bilecik’te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlanırken, tören sonunda gaziler ve öğrenciler yürüyüşü, kamu kurum ile kuruluşlarının araçlarının geçişi büyük beğeni topladı.

Bilecik’te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törenle kutlandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törene Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Milletvekilleri Selim Yağcı ve Yaşar Tüzün, Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Vedat Koç, Belediye Başkanı Semih Şahin, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, İl Jandarma Komutanı Albay Muzaffer Sandal, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, vali yardımcıları, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, askeri erkan, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

Günün anlam ve öneminin anlatan bir konuşma yapan Vali Kızılkaya, "Bugün burada bağımsızlığın sembolü bu kutlu ay yıldızlı bayrağın altında hep birlikte büyük bir gururla, büyük bir sevinçle toplanmamızı sağlayan başta ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere onun liderliğinde kendinde sonraki nesilleri, bizleri bizden sonra gelecekleri düşünerek kanını,canını, malını, en sevdiklerini gözünü kırpmadan vatan, namus, din uğruna millet ve devlet yoluna kurtuluş savaşında feda eden atalarımızı minnet, şükran tazimle anıyorum. Ruhları şad olsun. Kurtuluş savaşımızın zaferle sonuçlanmasından sonra 29 Ekim 1923 yılında ilan edilen Cumhuriyet milletimize verilmiş en büyük miras ve vazgeçilmez bir değerdir. İşte bu değer bizleri milli bir devletin onurunu özgürce düşünebilen, eşit hakları olan birer ferdi. Devletin tek ve gerçek sahibi haline getirmiştir. Devlet yönetme işini kişilerin, ailelerin bir zümrenin ya da belli bir sınıfın eline bırakmayan Cumhuriyet sistemi 1923’den beri ülkemize büyük katkılar sağlamış, Türk toplumunu millet olma bilincine ulaştırmış, bireyi vatandaş olmaya yükseltmiştir. Artık egemenlik hiçbir şart olmaksızın milletin olmuştur" dedi.

"Kutlamalar balo ile sona erecek"

Konuşmanın ardından Cumhuriyet Koşu’sunu tamamlayan öğrenciler Vali Kızılkaya’a, Türk bayrağını teslim etti. Vali Kızılkaya’da Türk bayrağını öperek teslim aldı. Tören, günün anlam ve önemini anlatan şiirlerin okunması, folklor gösteriler, minik öğrencilerin karate gösterisi ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yapılan yarışmalarda derece girenlerin ödüllerinin verilmesiyle devam etti.

Tören sonunda gaziler ve öğrenciler yürüyüşü, kamu kurum ile kuruluşlarının araçlarının geçişi büyük beğeni topladı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın devlet kutlamaları Bilecik Valiliği tarafından düzenlenen Cumhuriyet Balosu ile son bulacak.

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