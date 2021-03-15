Bilecik’te 28 bin kişi aşılandı, 40 bin kişi de aşılacak

Bilecik’te bazı protokol üyeleri 2’inci doz aşılarını yaptırırken, il genelinde 28 bin kişi aşılandığı, 40 bin kişinin de aşılacağı öğrenildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından ülke genelinde yürütülen aşılama programı kapsamında yaklaşık 1 ay önce ilk doz aşısını yaptıran Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Milletvekili Selim Yağcı ve Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2’inci doz aşılarını yaptırdı. Ülkemiz, salgın sürecinde aşı politikasını istikrarlı bir şekilde uygulayan ülkelerden olduğunu anlatan Vali Şentürk, "Sağlık ekiplerimiz, kar kış demeden evinden çıkamayan büyüklerimizin ayağına kadar giderek onlara aşı imkânı sağladı. Sırası gelince herkesin aşıyı yaptırmasının salgını yenmekte önemli olduğunu düşünüyorum. Aşımızı olsak dahi rehavete kapılmak yok; maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaya devam edeceğiz. Bu zorlu sürecin hep birlikte üstesinden gelerek sağlıklı ve rahat günlerimize bir an evvel kavuşmayı diliyorum" dedi.

Öte yandan il genelinde 28 bin kişi aşılandığı, 40 bin kişinin de aşılacağı öğrenildi.