Bilecik’te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

Bilecik’teki kutlamalar ilk olarak sabah İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol’un, Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden program İstasyon Spor Salonunda devam etti. Burada törene Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, İl Jandarma Komutanı Albay Muzaffer Sandal, kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

"Aklınıza, fikrinize ve yüreğinize olan güvenimiz tamdır"

Burada günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, "Aziz milletimizin bağımsızlık ve özgürlük iradesini tüm dünyaya ilan ettiği 23 Nisan 1920, birçok imkânsızlığa rağmen istiklal ve istikbalini muhafaza etme çabasının sembol tarihi olmuştur. Bu yüzdendir ki Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından bayram olarak çocuklara armağan edilmesi asla bir tesadüf değil; gelecek nesillere verilen önemin ve güvenin simgesidir. Daha güçlü ve daha huzurlu yarınlar için geleceğimizin güvencesi çocuklarımızı, çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatarak en iyi şekilde yetiştirmek, geleceğe hazırlamak hepimizin ortak vazifesidir. Bu noktada evlatlarımızın her birine ayrı ayrı seslenmek istiyorum; sevgili çocuklar sizler bu ülkenin geleceğe karşı duyduğu umudu ve en büyük zenginliğisiniz. Aklınıza, fikrinize ve yüreğinize olan güvenimiz tamdır. Bu toprakların maddi ve manevi değerlerine sahip çıkacak ve bu değerleri yaşatacak olan sizlersiniz" dedi.

Konuşmasının ardından öğrencilerin günün anlam ve önemine dair şiirlerini okudu. Malhun Hatun İlkokulu öğrencileri tarafından bağlama korosunun konseri ile devam eden etkinlikte, öğrenciler tarafından halk oyunları ve dans gösterileri yapıldı. Etkinlik, 23 Nisan temasıyla hazırlanan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyelerinin verilmesine sona erdi.