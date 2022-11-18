Bilecik’te 221 araçtaki 421 kişi sorgulandı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde jandarma ekiplerince 221 araçtaki 421 kişi sorgulandı.

Bozüyük İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde jandarma ve emniyet birimleri tarafından uyuşturucu madde kaçakçılığına yönelik müşterek yol kontrol faaliyeti icra edildi. İcra edilen yol kontrol faaliyetinde 221 araç ile 421 şahsın sorgu ve kontrolü yapıldı. Yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.