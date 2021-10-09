Bilecik’te 2 otomobil çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Bilecik’te 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, İstiklal Mahallesi Akmescit Caddesi ile Belediye sokağın kesiştiği noktada meydana geldi. Belediye sokak üzerinde seyir halindeki Recep Eren yönetimindeki 16 V 8411 plaka otomobil ile Akmescid Caddesinde seyir halinde bulunan Oğuzhan Atiktürk yönetimindeki 11 AAS 120 plaka otomobil çarpıştı. Kazada 16 V 8411 plaka otomobil içinde yolcu olarak bulunan Ali Ülfer (66) ve Zelha Ülfer (65) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servi ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, yaralarının sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.