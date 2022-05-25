Bilecik’te 2 motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Bilecik’te 2 motosikletin çarpışması sonrası meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bilecik kent merkezinden sanayi istikametine seyir halindeki Serkan K. idaresindeki 16 AHV 310 plakalı motosiklet, Gençlik Merkezi önünde aynı yönde ilerleyen Süleyman A. yönetimindeki 11 AAP 826 plakalı motosikletle çarpıştı. Meydana gelen kazada 11 AAP 826 plakalı motosikletin sürücüsü Süleyman A. yere düşerek yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.