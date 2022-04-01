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Bilecik’te 2. İnönü Zaferi’nin yıldönümü dolayısıyla tören düzenlendi

Bilecik’te İkinci İnönü Zaferi’nin 101. yıldönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

BİLECİK 01.04.2022, 23:23
Bilecik’te 2. İnönü Zaferi’nin yıldönümü dolayısıyla tören düzenlendi

Bilecik’te İkinci İnönü Zaferi’nin 101. yıldönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Metristepe Zafer Anıtı’nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan anma programı saygı atışı ve Vali Kemal Kızılkaya’nın Şeref Defteri’ni imzalamasının ardından Bozüyük İnönü Savaşları Şehitliği’ndeki anma töreniyle devam etti. Bozüyük İnönü Savaşları Şehitliği’ne çelenklerin sunulmasından sonra günün anlam ve önemine binaen şiir okunarak protokol konuşmaları yapıldı. Daha sonra Kur’an-ı Kerim tilaveti ve şehitler için dua edilip şehitlik ziyareti gerçekleştirildi.

İkinci İnönü Zaferi’nin 101’inci yıldönümünde bu mukaddes topraklar için canını feda etmiş kahraman ecdadın manevi huzurunda bulunmanın onurunu ve gururunu yaşadığını belirten Vali Kızılkaya, “2. İnönü Zaferi, Türk milletinin yenilmezlik simgesidir. Binlerce şehidi bağrında saklayan bu topraklar bir milletin yeniden dirilişine sahne olmuştur. Anadolu’da barış ve huzurun tekrar hakim olması için bedel ödeyen Türk Milleti, bağımsızlık mücadelesindeki kararlılığını İnönü’den tüm dünyaya haykırmıştır. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü ve silah arkadaşları olmak üzere bu topraklar için canını siper etmiş şehitleri ve gazileri rahmetle ve minnetle anıyorum" dedi.

"Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun ilk ışığı doğmuş ve temeli İnönü savaşlarında atılmıştır"

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu yaptığı konuşmasında, “Kurtuluş Savaşının başarılması ile Anadolu’da yeni bir Türk devletinin kurulacağına inanmıştı. Böylece Anadolu’da halkla bütünleşti. Çok zor koşullar içerisinde TBMM’sinin düzenli ordusu kuruldu ve bir kısmı isyancı olan çetelerce yürütülen gerilla devri sona erdi. Tüm bu güç şartlarla uğraşırken bunu fırsat bilen Yunan ordusu saldırıya geçti. Önce, Ocak 1921’de ardından 1 Nisan 1921’de İnönü Savaşları zaferlerle kazanıldı. İsmet Paşa’nın Mustafa Kemal Paşa’ya çektiği telgraftaki gibi ’Yunan ordusu binlerce ölüsüyle doldurduğu savaş meydanını silahlarıyla birlikte bırakarak’ geri çekilmişti. Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun ilk ışığı doğmuş ve temeli İnönü Savaşlarında atılmıştır. Bu temelin harcı İnönü Savaşları şehitlerinin kanıyla sulanmıştır. Dumlupınar’daki büyük zaferle taçlanan Kurtuluş Savaşının tüm aşamaları büyük bir destandır. Bu başarıların kurucusu olan Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’e, İnönü Savaşları cephe komutanı İsmet Paşa’ya ve onların yanında yer alan bütün yol ve silah arkadaşlarına borçluyuz. Hepsini minnet ve rahmetle anıyorum" dedi.

Programın devamında Türk Silahlı Kuvvetleri adına konuşan Gazi Piyade Kıdemli Başçavuş Polat Katırancı İnönü Savaşları ve sonuçları ile ilgili bilgiler vererek, “Tarihi 2. İnönü Zaferi gibi birçok zaferlerle dolu olan fedakâr ordumuz geçmişte olduğu gibi bugün de sadık kalarak icabında vatan Cumhuriyet ve vazife uğruna seve seve canını feda etmeye hazır olup milletine hizmet etme azim ve kararlılığındadır” dedi.

Programın devamında Kur’an-ı Kerim tilaveti ve akabinde İlçe Müftüsü Muammer Ölmez tarafından şehitlerimizin ruhuna dualar okundu. Ardından şehitlik ziyaret edildi, şehitliklere karanfil bırakıldı. Düzenlenen anma törenlerine Milletvekili Selim Yağcı, Bozüyük Kaymakamı Aden Öztürk, askeri erkân, belediye başkanları, kurum amirleri, şehit yakınları, gaziler, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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