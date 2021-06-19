Bilecik’te 2 gündür toplanmayan çöpler bugün toplanacak

Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı Mustafa Yaman, Bilecik kent merkezinde 2 gündür toplanmayan çöplerle ilgili bir açıklama yaparak, "Bilecik’te merkez sınırlarında çöp toplama hizmetlerinde bir kaç gündür yaşanan sorunlar ve halkımızın mağduriyeti Bilecik Belediyeler Birliği olarak bizleri derinden üzmüştür" dedi.

Yaman, yaptığı açıklamada, "Kurumumuz yürütülen çöp toplama hizmetlerinde idare olarak müteselsilen sorumlu olup fatura muhataptı direkt olarak yüklenici şirketimiz ve Bilecik Belediyesidir. Şirketimizle üyemiz Bilecik Belediyesi arasında yaşanan sorunların çözümlenememesi üzerine halkımızın mağduriyeti göz önünde bulundurularak, Bilecik Belediyeler Birliği, ilimizin önde gelen büyükleri ve yüklenici şirket sahibinin hassasiyetiyle halkımıza hizmetin azami önemli olduğu düşünülerek çöp toplama hizmetine bugün 13:00 itibariyle devam edilmesi kararı alınmıştır. Yüklenici şirket ve Bilecik Belediyesi tarafından soruna kaynak oluşturan borç miktarı hukuksal boyutta devam edecek ve hizmetin devam etmesinden oluşan borç Bilecik Belediyemize fatura edilecektir" dedi.