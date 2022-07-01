Bilecik’te 2 bin 439 er için yemin töreni düzenlendi

Bilecik Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı’nda acemi eğitimlerini tamamlayan 2 bin 439 er için yemin töreni düzenlendi.

Düzenlenen törene Bilecik Vali Vekili Akgün Corav, Bilecik Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses ve İl Jandarma Komutanı Albay Muzaffer Sandal ile askerler aileleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, temel eğitim gören 2 bin 439 er, silah ve Türk bayraklarıyla donatılmış masaların çevresinde yemin etti.

Program yemin eden askerlerin geçiş töreninin ardından sona erdi.