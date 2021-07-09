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Bilecik’te 183 bin 214 kişi aşılandı

Bilecik’te Korona virüsle (Covid19) mücadele kapsamında, son 3 günde 8 bin 232 kişi aşı oldu. Geçen hafta aşılanma oranında Türkiye 9’uncusu olan Bilecik, 1 sıra gerileyerek 10’uncu sıraya düştü.

BİLECİK 09.07.2021, 12:13
Bilecik’te 183 bin 214 kişi aşılandı
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Bilecik’te Korona virüsle (Covid19) mücadele kapsamında, son 3 günde 8 bin 232 kişi aşı oldu. Geçen hafta aşılanma oranında Türkiye 9’uncusu olan Bilecik, 1 sıra gerileyerek 10’uncu sıraya düştü.

Sağlık Bakanlığınca, Covid19’la mücadele kapsamında Türkiye’de uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı 56 milyon 615 bin 257’ye ulaştı. Bilecik’te ise, 119 bin 763 kişi birinci doz, 63 bin 451 kişi ikinci doz olmak üzere toplam 183 bin 214 kişiye aşı yapıldı. 218 bin 717 nüfusa sahip ilde yüzde 70’e geçen bir aşılama gerçekleştirildi.

Bilecik aşılanma oranında 1 sıra geriledi

Bakanlığın aşı tablosuna göre yüzde 81,3 ile Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla’yı Kırklareli, Çanakkale, Edirne, Balıkesir, Eskişehir, Amasya, Aydın, İzmir ve Bilecik takip etti.
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