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Bilecik’te 18 yıl 5 ay 35 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Bilecik’te çeşitli suçlardan 18 yıl 5 ay 35 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
BİLECİK 07.06.2022, 16:29
Bilecik’te çeşitli suçlardan 18 yıl 5 ay 35 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Alınan bilgilere göre; Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri il genelinde yakalama kararı bulunan şahıslar ile ilgili yapılan çalışma gerçekleştirdi. Bu çerçevede ’Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması’ ve ’Konutta Geceleyin Silahla Yağma’ suçlarından arandığı tespit edilen ve hakkında A.A. isimli şahıs JASAT ekiplerince Vezirhan beldesinde yakalandı. Şahsın 18 yıl 5 ay 35 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenilirken, işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.