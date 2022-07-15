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Bilecik’te 15 Temmuz şehitleri için Mevlid-i Şerif okutuldu

Bilecik Valiliği tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde Mevlid-i Şerif okutuldu.

BİLECİK 15.07.2022, 15:37
Bilecik’te 15 Temmuz şehitleri için Mevlid-i Şerif okutuldu

Bilecik Valiliği tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde Mevlid-i Şerif okutuldu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Orhan Gazi Camii’nde düzenlenen Mevlid-i Şerif programına Vali Kemal Kızılkaya, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, il protokolü ve vatandaşlar katıldı. Bilecik İl Müftülüğünde görevli imamlar tarafından okunan Mevlid-i Şerif programında 15 Temmuz şehitleri için dualar edildi. Programın ardından cami çıkışında vatandaşlara mevlit şekeri ikram edildi.

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