Bilecik’te 15 Temmuz şehitleri için Mevlid-i Şerif okutuldu

Bilecik Valiliği tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde Mevlid-i Şerif okutuldu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Orhan Gazi Camii’nde düzenlenen Mevlid-i Şerif programına Vali Kemal Kızılkaya, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, il protokolü ve vatandaşlar katıldı. Bilecik İl Müftülüğünde görevli imamlar tarafından okunan Mevlid-i Şerif programında 15 Temmuz şehitleri için dualar edildi. Programın ardından cami çıkışında vatandaşlara mevlit şekeri ikram edildi.