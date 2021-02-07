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Bilecik’te 14 Şubat Sevgiler Günü kararı

Bilecik İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 14 Şubat nedeniyle talepte yaşanacak yoğunluk göz önünde bulundurularak, çiçek satışı yapan iş yerlerinin sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı, 12 Şubat Cuma günü 20:00-24:00 saatleri arasında evlere servis, 13-14 Şubat Cumartesi-Pazar günlerinde 10:00-17:00 saatleri arasında müşterilere iş yerinde ve 10:00-24:00 saatleri arasında evlere servis şeklinde hizmet sunmasına karar verdi.

BİLECİK 07.02.2021, 14:09
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Bilecik’te 14 Şubat Sevgiler Günü kararı

Bilecik İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 14 Şubat nedeniyle talepte yaşanacak yoğunluk göz önünde bulundurularak, çiçek satışı yapan iş yerlerinin sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı, 12 Şubat Cuma günü 20:00-24:00 saatleri arasında evlere servis, 13-14 Şubat Cumartesi-Pazar günlerinde 10:00-17:00 saatleri arasında müşterilere iş yerinde ve 10:00-24:00 saatleri arasında evlere servis şeklinde hizmet sunmasına karar verdi.

Bilecik İl Hıfzıssıhha Meclisi 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27. ve 72. maddeleri gereği Vali Bilal ŞENTÜRK Başkanlığı’nda toplanarak bir takım kararlar aldı. Toplantı sonrası bir açıklama yapan Vali Şentürk, “Korona virüs (Covid-19) salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler salgınla mücadelenin başarısı açısından büyük önem arz etmektedir. 01 Aralık 2020 tarih ve 0661-12-01 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul kararı ile hafta sonları için getirilen sokağa çıkma kısıtlaması süresince gün içerisinde çalışabilecek iş yerlerine ilişkin düzenlemelere ve sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan kişiler ile iş yerlerine yer verilmiştir. 31 Aralık 2020 tarih ve 0661-12-07 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul kararı ile sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günlerde çiçek satışı yapan işletmelerin faaliyetlerini evlere servis şeklinde 10:00-17:00 saatleri arasında sürdürebileceği belirtilmiştir. 14 Şubat nedeniyle talepte yaşanacak yoğunluk göz önünde bulundurularak, bu kapsamda; Çiçek satışı yapan iş yerlerinin sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı, 12 Şubat Cuma günü 20:00-24:00 saatleri arasında evlere servis, 13-14 Şubat Cumartesi-Pazar günlerinde 10:00-17:00 saatleri arasında müşterilere iş yerinde ve 10:00-24:00 saatleri arasında evlere servis şeklinde hizmet sunmasına karar verildi. Korona virüs salgını mücadele kapsamında 01 Şubat 2021 tarihinde sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda yüz yüze örgün eğitime kademeli olarak başlanması kararlaştırılmış olup, bu kapsamda, Milli Eğitim Bakanlığı’nca örgün eğitim yapması uygun görülen eğitim kurumlarının öğrenci/öğretmen/çalışanlarının durumlarını eğitim kurumlarınca verilecek kurum adresi ile çalışma /ders programını ihtiva eden belge ile belgelendirmeleri şartıyla, güzergah ve ilgili saatlerle sınırlı olacak şekilde 01 Aralık 2020 tarih ve 0661-12-01 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul kararı ile getirilen sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasına. Yukarıdaki madde kapsamında kalan eğitim kurumlarının öğrenci/öğretmen/çalışanlarından 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı kalanların 01 Aralık 2020 tarih ve 0661-12-01 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul kararı ile getirilen şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanma kısıtlamasından muaf tutulmasına. Ayrıca; 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’inci maddesinde ‘Bu kanunda yazılı olan yasaklara aykırı hareket edenler veya zorunluluklara uymayanlara, fiilleri ayrıca suç oluşturmadığı takdirde 250 TL’den bin TL’ye kadar idari para cezası verilir’ hükmü uyarınca Maliye Bakanlığı’nın Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde belirtilen her mali yıl başında yeniden değerleme oranı baz alınarak 2021 yılı için alt limitinin 860 TL, üst limitinin 3 bin 469 TL olarak belirlenmesine. İlimizde yasaklara aykırı hareket edenler veya zorunluluklara uymayanlara İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisimizin 2021 yılında uygulanacak idari yaptırım kararlarında güncel miktarlar doğrultusunda işlem tesis edilmesine, Yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72’inci maddeleri uyarınca alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin TCK’nın 195’incci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir” dedi.
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