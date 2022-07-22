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Bilecik’te 116 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
Bilecik’in Osmaneli ilçesinde yasa dışı kenevir bitkisi ekimi yaptıkları belirlenen 2 şahıs, jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
BİLECİK 22.07.2022, 14:44
Bilecik’in Osmaneli ilçesinde yasa dışı kenevir bitkisi ekimi yaptıkları belirlenen 2 şahıs, jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında uyuşturucu madde ile mücadele çerçevesinde çalışma yürütüldü. Yapılan operasyon neticesinde, ilçede ikamet eden 2 şahsın evlerinin bahçelerine kenevir ekimi yaptıkları belirlendi. Yapılan arama sonucunda, 116 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken şüpheli R.A. ve H.D. isimli şahıslar gözaltına alındı.