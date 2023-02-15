Bilecikspor’un acı günü

2001-2002 sezonunda Bilecikspor formasını terleten kaleci Uğur Kurt, depremde enkaz altında kalarak hayatını kaybederken, kulüpten bir başsağlığı mesajı geldi.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 şiddetindeki depreme Hatay’ın İskenderun ilçesinde yakalanarak enkaz altında kalan 2001-2002 sezonunda Bilecikspor formasını terleten kaleci Uğur Kurt’un cansız bedenine ulaşıldı. Son olarak TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden İskenderunspor’un kaleci antrenörü olarak çalışan Uğur Kurt’un cansız bedeni İstanbul’a getirildi. Kurt’un cenazesi geçtiğimiz günde Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Camiinde kılınan cenaze namazının ardından, Kavaklı Yeni Mezarlığı’ndan toprağa verildi.

Bilecikspor Kulübünden yapılan açıklamada, "2001-2002 sezonunda a takımımızın formasını terleten kaleci Uğur Kurt’un enkaz altında kaldığı öğrenmiştik ve umutlu bir bekleyişe girmiştik. Son olarak İskenderunspor’un kaleci antrenörü olarak çalışan Uğur Kurt’un vefat haberini üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Oyuncumuza ve hocamıza Yüce Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz" denildi.