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Bilecikspor’dan yaşanan olaylarla ilgili açıklama

1308 Osmaneli Belediyespor-Bilecikspor maçı sırasında yaşanan olaylar sonrası Bilecikspor Başkanı Ali Muyşin bir açıklama yaparak ortamı yumuşatmaya çalıştı.

BİLECİK 28.02.2022, 13:08
Bilecikspor’dan yaşanan olaylarla ilgili açıklama

1308 Osmaneli Belediyespor-Bilecikspor maçı sırasında yaşanan olaylar sonrası Bilecikspor Başkanı Ali Muyşin bir açıklama yaparak ortamı yumuşatmaya çalıştı.

Osmaneli İlçe Stadı’nda geçtiğimiz cumartesi günü oynanan Bilecik 1. Amatör Lig B grubunun 13. hafta müsabakasında 1308 Osmaneli Belediyespor- Bilecikspor’a karşı karşıya geldi. Maçın 70’inci dakikasında 1308 Osmaneli Belediyesporlu taraftarların kendi aralarında yaşadıkları tartışma sonrası Bilecik’ten gelen çevik kuvvet ekipleri tel örgülere tırmanarak tribüne atladı. Bu esnada olayları yatıştırmak için Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin araya girerken, bir çevik kuvvet polisinin kendisine elindeki copu sallaması üzerine polislerle taraftarlar arasında kavga çıktı. Taraftarlar "Çevik kuvvet dışarı" diye bağırırken, Bilecik’ten gelen ekipler, stadın yanındaki Osmaneli İtfaiyesi bahçesinde park halindeki araçlara yönelmek üzere harekete geçti. Kale arkasından itfaiye bahçesine açılan kapıya giden polisler ile itfaiye bahçesinden maçı izleyenler arasında da sözlü atışma başladı. Bu esnada araya giren itfaiyeciler ile polisler arasında arbede yaşanırken, polis biber gazına başvurdu. İtfaiye erleri Metin Balım, Ercan Arı, Mehmet Yenice, Ali Paun, Yunus Daş, Yakup Kaba, Muhammed Merdoglu biber gazı sıkılması nedeniyle fenalık geçirdi. İtfaiyeciler Osmaneli İlçe Devlet Hastanesine götürüldü.

Valilik soruşturma başlattı

Olaylar sonrası Bilecik Valiliği bir açıklama yaparak, “26 Şubat 2022 günü ilimiz Osmaneli İlçe Stadyumu’nda oynanan 1308 Osmaneli Spor - Bilecik Spor 1. Amatör Ligi müsabakasında yaşanan ve spor sahalarında görmek istemediğimiz, kamuoyuna yansıyan görüntülerle ilgili olarak ilgililer hakkında gerekli soruşturma başlatılmıştır” denildi.

"Olayların yanlış anlaşılma, sporun getirdiği adrenalin ve nabız yüksekliği ile geliştiğini düşünüyoruz"

Yaşanan olaylar sonrası Bilecikspor Başkanı Ali Muyşin bir açıklama yaparak, "Osmaneli ilçemizde oynadığımız 1308 Osmaneli Belediyespor müsabakası esnasında yeşil sahalarda görmek istemediğimiz, sporun ve sporun birleştiriciliğinin önüne geçen ve rakibimiz önündeki galibiyetimizi bile kursağımızda bırakan olaylardan dolayı çok üzgünüz. Ne Osmaneli Belediye Başkanımız Münür Şahin, ne 1308 Osmaneli Belediyespor camiamız ne de emniyet teşkilatımız bu tarz bir olay yaşanmasını istememiştir. Olayların tamamen yanlış anlaşılmadan, sporun getirdiği adrenalin ve nabız yüksekliği ile bir anda geliştiğini düşünüyor ve her iki tarafa da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Spora ve futbola son yıllarda verdiği destekle ligin kalitesini arttıran Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin’den, 1308 Osmaneli Belediye Spor Kulübü camiasından, Osmanelili hemşerilerimizden ve Bilecik emniyet teşkilatımızdan ricamız konunun saha içerisinde kalmasıdır. Kamuoyundan ve spor camiasından kimsenin ekmeği ile oynanmadan bu olayların tatlıya bağlanmasını temenni ediyoruz. Gerekirse ezeli rakibimiz ebedi dostumuz oyuncuları ile karma oluşturulacak bir dostluk maçında tüm tarafları bir araya getirerek sporun güzelliklerini sergileyeceğimiz bir maçın organizasyonuna hazır olduğumuzu bildirmek isteriz" dedi.

"Elimizi taşın altına koymaya ve sporu bu kısır döngünün dışarısına çıkartmaya hazırız"

Muyşin, açıklamasının devamında, "Futbol; sahası, malzemesi, forması, çizgisi, gözlemcisi, taraftarı, hakemi, rakibi, emniyet gücünden tutun köşe bayrağına kadar bir bütün olduğunu düşünüyor ve bir tanesinin bile futbolun içerisinden ayrılamayacağını savunuyoruz. Bu kalemlerden biri eksik olursa bizi bir araya getiren spor olmayacaktır. Sporun her unsuruna saygı duyulması gerekmektedir. Biz her ne kadar konunun dışında olsak ta Bilecikspor camiası olarak elimizi taşın altına koymaya ve sporu bu kısır döngünün dışarısına çıkartmaya hazırız. Haydi gelin hep birlikte el ele vererek yeniden futbolun sadece saha içerisinde ki rekabetten ibaret olduğunu, dışarıda nasıl dost olduğumuzu futbolun tüm unsurlarıyla gösterelim" dedi.

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