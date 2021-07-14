Bilecikspor’da Aydın Avcı yeniden başkan seçildi

Bilecik 1. Amatör Lig temsilcisi Bilecikspor’da kongre heyecanı yaşanırken, mevcut Başkan Aydın Avcı yeniden aynı göreve seçildi.

Kulübün yeni sosyal tesisinde yapılan Olağan Kongreye 83 üyeden 43’ü katıldı. İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından divan üyelerinin seçilmesiyle başlayan kongreye mevcut Başkan Aydın Avcı tek liste halinde seçime girdi. Tekrar başkanlığı seçilen Avcı, "Bu yıl farklı bir oluşum içine girdik. Yönetimimize bu yıl her kesimden arkadaşlarımızı alarak oluşturduk. Bu yıl ilk hedefimiz ligde şampiyon olarak BAL’ a çıkmak" dedi.

Öte yandan kongre sonrası Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Bilecikspor Başkanı Aydın Avcı ve yönetim kuruluna hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak Bilecikspor’u en üst seviyelerde görmek için gereken desteği vereceğini iletti.