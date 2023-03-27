Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 3. Lig 5. Grup ikinci hafta müsabakasında Bilecikspor kadın futbol takımı gol oldu yağdı.

İstasyon Sentetik Saha’sında oynana Kadınlar 3. Lig 5. Grup ikinci hafta müsabakasında Bilecikspor Kadın Futbol Takımı, Bursa temsilcisi Ağaköyspor’u 8-1 yendi. Maça iyi başlayan Bilecikspor, müsabakanın 4’üncü dakikasında İlayda Pınar’ın golüyle 1-0 öne geçti. Bu golden 8 dakika sonra Sena Kocabaşoğlu, Bilecikspor’un ikinci golünü kaydetti. Maçın 21’inci dakikasında Bilecikspor’un hem golcü hem de milli futbolcusu Özlem Aktaş durumu 3-0’a getiren golü kaydetti. Maçın 30’uncu dakikasında Tuğçe Kılıç Bilecikspor’un 4’üncü golünü kaydetti. Maçın 41’inci dakikasında Sena Kocabaşoğlu kendisinin ikindi takımın 5’inci golünü kaydetti. Maçın 45’inci dakikasında Özlem Aktaş durumu 6-0’a getiren golü atarken, bu gol aynı zamanda ilk yarında skoru oldu.

İkinci yarıya da atak bir futbolla başlayan Bilecikspor, maçın 60’ıncı dakikasında Beyan Akdağ’ın golüyle durumu 7-0’a getrdi. Maçın 70’inci dakikanda İlayda Pınar Bilecikspor ’un 8’inci golünü kaydetti. Maçın 81 dakikasında nadir gelişen Ağaköyspor atağında Bilecikspor kalesinde bir gol görürken, durum 8-1’e geldi. Bu golden sonra müsabakada başka gol olmazken, Bilecikspor maçı 8-1 kazandı.

Bu galibiyet sonrası ligin ikinci haftasında Bilecikspor 1 mağlubiyet, 1 galibiyetle topladığı 3 puanla 5 takımlı ligde ikinci sırada yer aldı.

Bilecikspor ligin 3’üncü haftasında Bursa temsilcisi Çimen Spor’a konuk olacak.