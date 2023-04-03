Türkiye Futbol Federasyonu Bayanla 3. Lig’de mücadele eden Bilecikspor bayan futbol takımı gol oldu yağdı.

Bayanla 3. Lig 5. Grup 3’üncü hafta müsabakasında Bilecikspor bayan futbol takımı Bursa temsilcisi Çimespor’u deplasmanda 11-0 mağlup etti. Mustafa Kemal Paşa İlçe Stadı’nda oynana müsabakaya iyi başlayan Bilecikspor bayan futbol takımı maçın 5’inci dakikasında Rabia Adıyaman’ın golüyle 1-0 öne geçti. Maçın 12 ve 20’inci dakikalarında Cansu Şahin’ın attığı gollerle Bilecikspor bayan futbol takımı durumu 3-0’a çıkardı. Maçın 33’üncü dakikaısnda Tuğçe Kışıç durumu 4-0’a getirirken, 45’inci dakikada penaltıdan Zeynep Özer’in golüyle durum 5-0’e geldi. Bu gol aynı zamanda ilk yarınında skoru oldu. Maçın ikinci yarısına iyi başlayan Bilecikspor bayan futbol takımı maçın 55’inci ve 62’inci dakikalarında Sevda Şen’in golleriyle Bilecikspor bayan futbol takımı durumu 7-0’a getirdi. Maçın 74’üncü dakikasında Kerime Kezetkü’ün golüyle durumu 8-0’a geldi. Maçın 76’ıncı dakikasında İlayda Pınar, 80’inci dakikada Eslem Ayaş ve 90’ıncı dakika Kerime Kezetkü’ün golleriyle durum 11-0’ageldi. Bilecikspor bayan futbol takımı maçı 11-0 kazanırken, 3 maçta 2 galibiyet bir mağlubiyet alarak grupta liderliğe yükseldi.

Öte yandan Bilecikspor bayan futbol takımı ligin 4’üncğ haftasını ’BAY’ geçecek.