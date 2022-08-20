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Bilecikspor 1969 Kulübü kamp programı belli oldu

2022-2023 futbol sezonunda Bölgesel Amatör Lig’de mücadele edecek olan Bilecikspor 1969 Kulübü kamp programı belli oldu.

BİLECİK 20.08.2022, 11:15
Bilecikspor 1969 Kulübü kamp programı belli oldu

2022-2023 futbol sezonunda Bölgesel Amatör Lig’de mücadele edecek olan Bilecikspor 1969 Kulübü kamp programı belli oldu.

15 yılın ardından BAL temsilcisi Bayırköyspor’un tüm haklarını Bilecikspor 1969 Kulübüne devretmesinin ardından kentte büyük heyecan oluşurken, takım Kocaeli’nde kampa girecek. AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım öncülüğünde eski Bilecik Valisi şuan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın destekleriyle 10 günlük kamp ayarlandı. Kocaeli’ndeki ünlü bir otelde 21-31 Ağustos tarihleri arasında kamp yapacak. Başkan Yıldırım, Bilecikspor 1969 Kulübü’ne kentteki her kesimin destek olmasını söyleyerek, "Bilecikspor 1969 Kulübü 15 yılın ardından bir profesyonel lige çıktı. Burada başta sanayiciler olmak üzere herkesi bu takıma destek olmaya davet ediyorum. Bizlerde siyasetçiler olarak elimizden geleni yapacağız. Bilecikspor 1969 Kulübü siyasi bir oluşum değildir, bu şehrin bir markasıdır. Tüm kenttin bu takım sahip çıkarak, Bilecikspor 1969 Kulübü’nü hak ettiği liglere taşımalıyız" dedi.

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