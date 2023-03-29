Bilecikliler tiyatroda buluştu
DÜNYA TİYATROLAR GÜNÜ ÇERÇEVESİNDE KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİMAYELERİNDE BİLECİK İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ KOORDİNASYONUNDA ÖDÜLLÜ OYUN ‘ÇİZMELİ KEDİ MÜZİKALİ’ ÇOCUK TİYATROSU İLE TİYATRO OYUNCUSU YALÇIN ÖZDEN'İN KALEME ALDIĞI VE BAŞROLÜNDE OYNADIĞI ‘DÜN, BUGÜN VE YARIN’ ADLI KOMEDİ YETİŞKİN TİYATRO OYUNU BİLECİK ŞEYH EDEBALİ KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİNDE SAHNE ALDI
Bilecik’te ödüllü oyun ‘Çizmeli Kedi Müzikali’ çocuk tiyatrosunda genciyle yaşlısı bir araya geldi.
Dünya Tiyatrolar Günü çerçevesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü himayelerinde Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda ödüllü oyun ‘Çizmeli Kedi Müzikali’ çocuk tiyatrosu ile tiyatro oyuncusu Yalçın Özden’in kaleme aldığı ve başrolünde oynadığı ‘Dün, Bugün ve Yarın’ adlı komedi yetişkin tiyatro oyunu Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde sahne aldı.
Türkiye genelinde eş zamanlı olarak seyircisiyle buluşan gerek çocuk oyunu gerekse yetişkin oyununa tiyatro severlerin büyük ilgi gösterdiğini belirten Kültür ve Turizm İl Müdürü Serkan Bircan, “Tiyatro Bilecik ile özdeşleşmiştir seyircinin büyük bir özveriyle Bilecik’e gelen tüm kültür, sanat ve tiyatro oyunlarını ilgi ile takip etmektedir. Müdürlüğümüz olarak yıl içerisinde gerek büyükşehir belediyelerimizin tiyatroları gerekse bakanlığımızın devlet ve özel tiyatroları ile çeşitli tiyatro oyunlarını Bilecik’te buluşturduk ve buluşturmaya devam edeceğiz. Tiyatro sanatı Bilecik’te gerçek manada değer buluyor çünkü sahnemizden, kulislerimize kadar tiyatro sanatçılarının beğeni ile karşıladığı bir salona sahibiz. Böylesine güzel bir salonu Bilecik’e kazandıran tüm devlet büyüklerimize teşekkür ediyoruz. Sanata, sanatçıya ve sanatsevere saygılarımızla” ifadelerini kullandı.