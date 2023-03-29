Bilecikliler tiyatroda buluştu

Bilecik’te ödüllü oyun ‘Çizmeli Kedi Müzikali’ çocuk tiyatrosunda genciyle yaşlısı bir araya geldi.

Dünya Tiyatrolar Günü çerçevesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü himayelerinde Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda ödüllü oyun ‘Çizmeli Kedi Müzikali’ çocuk tiyatrosu ile tiyatro oyuncusu Yalçın Özden’in kaleme aldığı ve başrolünde oynadığı ‘Dün, Bugün ve Yarın’ adlı komedi yetişkin tiyatro oyunu Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde sahne aldı.

Türkiye genelinde eş zamanlı olarak seyircisiyle buluşan gerek çocuk oyunu gerekse yetişkin oyununa tiyatro severlerin büyük ilgi gösterdiğini belirten Kültür ve Turizm İl Müdürü Serkan Bircan, “Tiyatro Bilecik ile özdeşleşmiştir seyircinin büyük bir özveriyle Bilecik’e gelen tüm kültür, sanat ve tiyatro oyunlarını ilgi ile takip etmektedir. Müdürlüğümüz olarak yıl içerisinde gerek büyükşehir belediyelerimizin tiyatroları gerekse bakanlığımızın devlet ve özel tiyatroları ile çeşitli tiyatro oyunlarını Bilecik’te buluşturduk ve buluşturmaya devam edeceğiz. Tiyatro sanatı Bilecik’te gerçek manada değer buluyor çünkü sahnemizden, kulislerimize kadar tiyatro sanatçılarının beğeni ile karşıladığı bir salona sahibiz. Böylesine güzel bir salonu Bilecik’e kazandıran tüm devlet büyüklerimize teşekkür ediyoruz. Sanata, sanatçıya ve sanatsevere saygılarımızla” ifadelerini kullandı.